Guida Tv Mercoledì 23 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Ulisse il piacere della scopertaGerusalemme ai tempi di Gesù ore 23:45 Porta a Porta Rai 2ore 19:50 NCISore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Alla ricerca di Nemo ore 23:15 90° minuto Rai 3ore 20:00 Blob ore 20:15 Che Succ3de?ore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’Ha visto? ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 19:00 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:45 Striscia la notiziaore 21:45 I Fratelli Caputo 1×01 1a Tvore 00:10 Tg 5 Italia 1ore 19:00 Amici ore 19:30 CSI New York ore 20:30 CSIore 21:20 Le Iene presentano: l’incredibile viaggio di Marika ore 23:40 Pressing Champions League Rete 4ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv 16×203 ore 20:30 Stasera Italia – Infoore 21:25 Stasera Italia news Speciale ore 00:10 Prima ti sposo poi ti rovinoBrillante commedia dei ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignotiore 21:25 Ulisse il piacere della scopertaGerusalemme ai tempi di Gesù ore 23:45 Porta a Porta Rai 2ore 19:50 NCISore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Alla ricerca di Nemo ore 23:15 90° minuto Rai 3ore 20:00 Blob ore 20:15 Che Succ3de?ore 20:45 Un Posto Al soleore 21:20 Chi l’Ha visto? ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 19:00 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:45 Striscia la notiziaore 21:45 I Fratelli Caputo 1×01 1a Tvore 00:10 Tg 5 Italia 1ore 19:00 Amici ore 19:30 CSI New York ore 20:30 CSIore 21:20 Le Iene presentano: l’incredibile viaggio di Marika ore 23:40 Pressing Champions League Rete 4ore 19:40 Tempesta d’amore 1a Tv 16×203 ore 20:30 Stasera Italia – Infoore 21:25 Stasera Italia news Speciale ore 00:10 Prima ti sposo poi ti rovinoBrillante commedia dei ...

sunday_ky : @DonDie_Sospeso @Inter A Lecce almeno c'era Guida al VAR e nel 1t lo ha richiamato due volte per farlo svegliare (p… - BarForzaBologna : Bologna-Atalanta: arbitra Chiffi. Bologna – Atalanta mercoledì ore 20.45 Chiffi Di Iorio – Lombardi Iv: Abisso Var: Guida Avar: Del Giovane - GianlucaDefendi : RT @Basketcaffe: Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre inizia la stagione #NBA 2020-21: dove si possono vedere tutte le partit… - ilanna63 : @Torrenapoli1 Per tanti mercoledì eravamo da scudetto, non siamo tra le prime tre sicuramente ma la rosa è ottima m… - Basketcaffe : Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre inizia la stagione #NBA 2020-21: dove si possono vedere tutte le… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Mercoledì Nuovo Dpcm, Bonaccini: «Regole decise senza confronto. Penalizzato chi vive nei piccoli centri» Corriere della Sera