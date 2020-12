Guida alla mobilità green: l'idrogeno (Di martedì 22 dicembre 2020) Ci sono diversi aspetti delle auto a idrogeno che entusiasmano, fanno discutere ma anche spaventano. Questo gas, il più diffuso nell'universo e presente nell'11,2 per cento circa nell'acqua, al vertice della tabella degli elementi chimici (ha il numero 1) e dalla densità molto contenuta (meno di 90 grammi in un metro cubo, cioè 1.000 litri), ha la proprietà di essere facilmente infiammabile e per questo di poter sprigionare energia. Ma proprio questa caratteristica, se da un lato spinge a sfruttarne il potere energetico, dall'altra incute timore specialmente nelle vecchie generazioni, forse perché ricordano il disastro del dirigibile Hindenburg avvenuto nel maggio 1937. Ecco allora che pensando alle automobili si rimane perplessi, anche se in realtà è sufficiente sfatare qualche mito per rendersi conto di quanto l'idrogeno sia oggi ... Leggi su panorama (Di martedì 22 dicembre 2020) Ci sono diversi aspetti delle auto ache entusiasmano, fanno discutere ma anche spaventano. Questo gas, il più diffuso nell'universo e presente nell'11,2 per cento circa nell'acqua, al vertice della tabella degli elementi chimici (ha il numero 1) e ddensità molto contenuta (meno di 90 grammi in un metro cubo, cioè 1.000 litri), ha la proprietà di essere facilmente infiammabile e per questo di poter sprigionare energia. Ma proprio questa caratteristica, se da un lato spinge a sfruttarne il potere energetico, dall'altra incute timore specialmente nelle vecchie generazioni, forse perché ricordano il disastro del dirigibile Hindenburg avvenuto nel maggio 1937. Ecco allora che pensando alle automobili si rimane perplessi, anche se in realtà è sufficiente sfatare qualche mito per rendersi conto di quanto l'sia oggi ...

fleinaudi : Così parlò il Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana. @GiulioTerzi siamo orgogliosi di averti alla guida… - GiuliaGrilloM5S : Libera, democratica e antifascista: auguri alla nostra Costituzione che 73 anni fa veniva approvata dall’Assemblea… - acmilan : The 'Everyman' who revolutionized football with the Rossoneri: Arrigo Sacchi ????? ?? - GianckyMacca : RT @PLCastagnetti: Ieri a Main (Giordania), oggi a Bologna sono state celebrate due commoventi liturgie di congedo di padre Athos Righi, un… - FoxyBiondi : RT @GiuliaGrilloM5S: Libera, democratica e antifascista: auguri alla nostra Costituzione che 73 anni fa veniva approvata dall’Assemblea Cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida alla L’INTERVISTA Linda Subbrero, una donna alla guida dell’ammiraglia: “Io, direttore sportivo sulle orme di papà” La Stampa Eurocup 8ª giornata: Un Josh Adams da URLO guida la Virtus alla 10ª vittoria consecutiva in Eurocup

Adams prende per mano i suoi e per iniziare il secondo quarto mette a segno 2 triple e scollina la doppia cifra, è il primo della partita a farlo. Adams commette fallo su Garcia durante un tiro da tre ...

Riconoscimento europeo al Vaccarini, l’istituto premiato alla XVIII edizione

CATANIA – Ancora un riconoscimento. Il Premio internazionale Campus europeo “Marco e Alberto Ippolito” è stato assegnato all’IIS ”Vaccarini”. L’istituto di via Orchidea è stato pluripremiato alla XVII ...

Adams prende per mano i suoi e per iniziare il secondo quarto mette a segno 2 triple e scollina la doppia cifra, è il primo della partita a farlo. Adams commette fallo su Garcia durante un tiro da tre ...CATANIA – Ancora un riconoscimento. Il Premio internazionale Campus europeo “Marco e Alberto Ippolito” è stato assegnato all’IIS ”Vaccarini”. L’istituto di via Orchidea è stato pluripremiato alla XVII ...