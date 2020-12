Gruppo AMA | finanziamento MPS di 2 milioni con garanzia SACE

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – AMA, azienda italiana leader nella fornitura di componenti per l’allestimento e la manutenzione di macchine agricole e per la cura del verde, ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena unda 2di euro garantito datramiteItalia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. L’operazione strutturata, con una durata di 6 anni, consentirà alla società di fronteggiare l’incremento della necessità di circolante e corrente dovuta al rallentamento delle consegne a causa dell’emergenza e di fare investimenti in ricerca e sviluppo. “Ilda 2di euro nell’ambito del programmaItalia è uno strumento di grande importanza che ...

Il Messaggero

Il Gruppo Ama vanta 80 mila clienti attivi in 90 Paesi e oltre 1200 dipendenti in 12 stabilimenti produttivi in Italia e 4 all'estero, con 15 filiali distributive nel mondo, 7 punti vendita e 5 uffici ...