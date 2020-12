Grey’s Anatomy 17×05 su Fox, ultimo episodio dell’anno: finale invernale rimandato al 2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) La messa in onda di Grey’s Anatomy 17×05 su Fox martedì 22 dicembre rappresenta l’ultimo appuntamento in prima visione assoluta per l’Italia col medical drama in questo 2020. Si tratta dell’ ultimo episodio che Fox trasmetterà fino alla fine dell’anno, visto che il 29 dicembre non è prevista la messa in onda del sesto: Grey’s Anatomy 17×05 conclude la messa in onda per l’Italia della nuova stagione, che invece su ABC ha avuto il suo finale invernale prima della lunga pausa della programmazione col sesto episodio. Grey’s Anatomy 17×05, intitolato Combatti il Potere, vede ancora Meredith combattere con le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) La messa in onda disu Fox martedì 22 dicembre rappresenta l’appuntamento in prima visione assoluta per l’Italia col medical drama in questo 2020. Si tratta dell’che Fox trasmetterà fino alla fine, visto che il 29 dicembre non è prevista la messa in onda del sesto:conclude la messa in onda per l’Italia della nuova stagione, che invece su ABC ha avuto il suoprima della lunga pausa della programmazione col sesto, intitolato Combatti il Potere, vede ancora Meredith combattere con le ...

