GREY’S ANATOMY 17 | anticipazioni puntata di martedì 22 dicembre su FOX

Leggi su tvsoap

(Di martedì 22 dicembre 2020) La pandemia Covid-19 continua a tenere banco nella diciassettesima stagione die ci regala un altro episodio, il quinto, emotivamente struggente e in grado di produrre un mix esplosivo di emozioni contrastanti che spaziano dallo sconforto alla commozione, dalla paura alla speranza. Il tutto è gestito magistralmente da una trama ben costruita dai bravissimi sceneggiatori, il cui intento è quello di mostrarci il difficile lavoro dei veri medici durante un periodo senza precedenti in cui il mondo sembra stia cadendo a pezzi.17:episodio “Combatti il potere” Al centro della trama di Combatti il potere (Fight the Power) – in onda22in prima serata su Fox ( canale 112 di Sky) – troviamo la dottoressa Bailey, ...