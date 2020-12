Gregoraci e Salemi fregate? "Il ritorno di fiamma", indiscrezioni clamorose direttamente dalla casa del GF Vip (Di martedì 22 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli è confuso. Prima Elisabetta Gregoraci, ora torna al passato e pensa alla sua ex compagna (dalla quale ha avuto un figlio), Ariadna Romero. Che ha incontrato la scorsa settimana durante la diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonso Signorini chiede a Pierpaolo chiarezza e, quindi, di tornare su quanto accaduto nella casa nei giorni scorsi. Pretelli sembra confuso e svela, senza misteri, di dover chiarire qualcosa. A se stesso. Ed allora, soprattutto sui social, monta un caso: Pretelli è ancora innamorato di Ariadna? Eppure solo qualche settimana fa sembrava avesse perso la testa per la Gregoraci. Sempre durante la puntata dice di aver provato a riallacciare con Ariadna, probabilmente durante il periodo del lockdown. Poi parlando di suo figlio Leo dice: "È nato dall'amore, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli è confuso. Prima Elisabetta, ora torna al passato e pensa alla sua ex compagna (quale ha avuto un figlio), Ariadna Romero. Che ha incontrato la scorsa settimana durante la diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5. Alfonso Signorini chiede a Pierpaolo chiarezza e, quindi, di tornare su quanto accaduto nellanei giorni scorsi. Pretelli sembra confuso e svela, senza misteri, di dover chiarire qualcosa. A se stesso. Ed allora, soprattutto sui social, monta un caso: Pretelli è ancora innamorato di Ariadna? Eppure solo qualche settimana fa sembrava avesse perso la testa per la. Sempre durante la puntata dice di aver provato a riallacciare con Ariadna, probabilmente durante il periodo del lockdown. Poi parlando di suo figlio Leo dice: "È nato dall'amore, è ...

