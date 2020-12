Grazzanise, opuscolo del Comune sulle regole igieniche da seguire per i piccoli alunni (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“I Nemici Invisibili”: è il titolo dell’opuscolo realizzato dal Comune di Grazzanise (Ce) e dedicato ai bambini, con lo scopo di far conoscere ai più piccoli le regole igieniche da osservare a scuola. Una guida per capire con che cosa si ha a che fare quando si parla di virus e coronavirus, quali sono i mezzi e le misure da adottare per contrastarli, e quali le regole igieniche da seguire nella quotidianità per rendere la vita più sana e sicubra. “Mandiamo via il Covid – 19!. La scuola è il luogo ideale – dichiara il primo cittadino Enrico Petrella – per infondere la cultura della salute e della sicurezza; la tutela della salute va intesa non come una serie di precetti freddi e astratti da rispettare, ma come ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“I Nemici Invisibili”: è il titolo dell’realizzato daldi(Ce) e dedicato ai bambini, con lo scopo di far conoscere ai piùleda osservare a scuola. Una guida per capire con che cosa si ha a che fare quando si parla di virus e coronavirus, quali sono i mezzi e le misure da adottare per contrastarli, e quali ledanella quotidianità per rendere la vita più sana e sicubra. “Mandiamo via il Covid – 19!. La scuola è il luogo ideale – dichiara il primo cittadino Enrico Petrella – per infondere la cultura della salute e della sicurezza; la tutela della salute va intesa non come una serie di precetti freddi e astratti da rispettare, ma come ...

