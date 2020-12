Grande Fratello Vip: tutte pazze per Mario Ermito, cotto di Rosalinda Cannavò (Di martedì 22 dicembre 2020) Mario Ermito ha destato l'attenzione delle coinquiline del Grande Fratello Vip, e sembra avere una predilezione per Rosalinda Cannavò. Leggi su comingsoon (Di martedì 22 dicembre 2020)ha destato l'attenzione delle coinquiline delVip, e sembra avere una predilezione per

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - Bella47707753 : RT @hheartvless: Il vero grande fratello è fuori dalla casa, e penso che siamo tutti d’accordo #GFVIP - mariatrofabb : RT @vincenzovar89: Dayane, dai commenti che leggo, non è per niente amata! Ma ogni volta viene salvata e resa addirittura immune! Va beh da… -