Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si infuria e lo dice a tutti: “Dayane mi ha stufato, non le ho mai detto un ca**o” (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa succede tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello? Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip; così come lo è Dayane. Si tratta di due personaggi che riescono sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori e che alimentano il gossip all’interno della casa più spiata di Italia. Tra loro, però, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa succede traMello?è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione delVip; così come lo è. Si tratta di due personaggi che riescono sempre a catturare l’attenzione dei telespettatori e che alimentano il gossip all’interno della casa più spiata di Italia. Tra loro, però, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Da tutti noi di Grande Fratello, il più grande augurio pe… - quellaaudace : Voi che donate i soldi per gli aerei del grande fratello piuttosto che donarli per cose serie mi fate paura - Lidia536 : @GrandeFratello Mi piace per è brioso intelligente e a me che non guardavo il grande fratello ora lo guardo -