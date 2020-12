Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela: “Tommaso Zorzi? Altro che gay, sotto alle lenzuola mi ha segnato…” (Di martedì 22 dicembre 2020) Colpo di scena nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer Giulia Salemi ha lasciato letteralmente basiti tutti i coinquilini con una rivelazione inaspettata fatta insieme all’amico Tommaso Zorzi. I due si conoscevano infatti già prima di entrare nella casa più spiata d’Italia e proprio in quella circostanza, diversi anni fa, sarebbe avvenuto l’episodio che hanno raccontato. “Eravamo piccoli e inesperti, è successo cinque anni fa durante un soggiorno a Londra“, ha detto Giulia Salemi rivelando quindi di aver fatto l’amore “in amicizia” con Tommaso Zorzi. Una confessione che ha spiazzato tutti dal momento che lui si è sempre dichiarato apertamente omosessuale. Per questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Colpo di scena nell’ultima puntata delVip. L’influencerha lasciato letteralmente basiti tutti i coinquilini con unazione inaspettata fatta insieme all’amico. I due si conoscevano infatti già prima di entrare nella casa più spiata d’Italia e proprio in quella circostanza, diversi anni fa, sarebbe avvenuto l’episodio che hanno raccontato. “Eravamo piccoli e inesperti, è successo cinque anni fa durante un soggiorno a Londra“, ha dettondo quindi di aver fatto l’amore “in amicizia” con. Una confessione che ha spiazzato tutti dal momento che lui si è sempre dichiarato apertamente omosessuale. Per questo ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - clikservernet : Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela: “Tommaso Zorzi? Altro che gay, sotto alle lenzuola mi ha segnato…” - _beaphoenix_ : RT @andreastabene_: Arisa che è quella che va a Sanremo in Mila Schön ma pure quella che va al grande fratello a magnà il panettone la trov… -