Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini e il mancato ingresso: 'Condizione inaccettabile'. Lei risponde sul social (Di martedì 22 dicembre 2020) Al era data come certa partecipante, ma qualcosa deve essere andato storto. Ginevra Lamborghini infatti non ha fatto parte del Grande Fratello Vip di e il conduttore ha spiegato le ragioni del suo ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) Al era data come certa partecipante, ma qualcosa deve essere andato storto.infatti non ha fatto parte delVip di e il conduttore ha spiegato le ragioni del suo ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Da tutti noi di Grande Fratello, il più grande augurio pe… - SardusAutocton : Bisogna pur dirlo : il Grande Fratello è entrato da troppo tempo nelle case degli italiani. - adaalighi : RT @ilvocio: Filippo Nardi espulso dal Grande Fratello per frasi #sessiste e #misogine. Samantha De Grenet lo difende. Secondo voi qual è i… -