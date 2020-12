Grande Fratello Vip, Alberto Urso nella casa: la reazione di Tommaso Zorzi (Di martedì 22 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima punta del Grande Fratello Vip la redazione ha regalato ai concorrenti un momento musicale. Come già preannunciato nei giorni scorsi, infatti, sono entrati due ospiti nella casa: Arisa e Alberto Urso. Proprio quest’ultimo, però, era particolarmente atteso dal pubblico a casa, memore dell’opinione che Tommaso Zorzi aveva espresso su di lui in tempi non sospetti: ecco … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima punta delVip la redazione ha regalato ai concorrenti un momento musicale. Come già preannunciato nei giorni scorsi, infatti, sono entrati due ospiti: Arisa e. Proprio quest’ultimo, però, era particolarmente atteso dal pubblico a, memore dell’opinione cheaveva espresso su di lui in tempi non sospetti: ecco … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

