Grande Fratello Vip 5 la festa di Natale con Arisa e Alberto Urso (video) (Di martedì 22 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 festa di Natale con auguri, balletti e le esibizioni di Arisa e Alberto Urso (video) Al Grande Fratello Vip 5 si festeggia il Natale visto che la trasmissione tornerà in onda solo lunedì prossimo saltando l’appuntamento di venerdì (Natale). Così oltre alle nomination (che trovi qui) è stata l’occasione per festeggiare tra gli auguri dei parenti, il balletto dei vipponi maschi e le ospitate di Alberto Urso e Arisa. Si parte con il XMas Show del GF Vip 5 con Arisa che canta Happy Xmas con i Vip della casa ????< Secondo ospite Alberto Urso con un medley di ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 dicembre 2020)Vip 5dicon auguri, balletti e le esibizioni di) AlVip 5 si festeggia ilvisto che la trasmissione tornerà in onda solo lunedì prossimo saltando l’appuntamento di venerdì (). Così oltre alle nomination (che trovi qui) è stata l’occasione per festeggiare tra gli auguri dei parenti, il balletto dei vipponi maschi e le ospitate di. Si parte con il XMas Show del GF Vip 5 conche canta Happy Xmas con i Vip della casa ????< Secondo ospitecon un medley di ...

