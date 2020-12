Gran Turismo 7 | Vogliamo consegnare il miglior prodotto possibile

Leggi su eurogamer

Come sappiamo, Polyphony Digital sta lavorando sodo a7, e a quanto pare non c'è spazio per i risultati mediocri nel team giapponese. "Inseguiamo sempre il meglio in Polyphony Digital. Nonfare sconti su nulla.rilasciare il meglio per chiunque. E non lo penso più solo io, ma tutti i 200 circa impiegati della compagnia". Questo il pensiero di Kazunori Yamauchi, storico creatore e demiurgo della saga. "In Giappone si dice che 'la divinità risiede nei dettagli' ed è vero." Probabilmente la ricerca della perfezione è il motivo principe della rischedulazione dell'uscita del titolo, inizialmente previsto per PlayStation 5 all'inizio del 2021 e ora spostato a data da destinarsi.