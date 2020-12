Gran Bretagna, censurato il film di Flash: “Ming è uno stereotipo razzista” (Di martedì 22 dicembre 2020) Londra, 22 dic – Gli spettatori britannici che hanno cercato di vedere il film sull’eroe Flash Gordon del 1980 si sono ritrovati un avviso inquietante relativo a Ming, definito un personaggio “totalmente offensivo”. E tutto grazie alla British Board of film Classification. Flash e l’arcinemico Ming “stereotipo razzista” L’istituto inglese che “classifica” i film ha infatti aggiunto un avvertimento su Ming, l’arcinemico di Flash, avvisando il pubblico che il personaggio interpretato dal defunto attore svedese Max von Sydow è uno “stereotipo discriminatorio”. Il film sul Flash del 1980 (e che annovera tra i protagonisti anche la nostra Ornella Muti) è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Londra, 22 dic – Gli spettatori britannici che hanno cercato di vedere ilsull’eroeGordon del 1980 si sono ritrovati un avviso inquietante relativo a, definito un personaggio “totalmente offensivo”. E tutto grazie alla British Board ofClassification.e l’arcinemico” L’istituto inglese che “classifica” iha infatti aggiunto un avvertimento su, l’arcinemico di, avvisando il pubblico che il personaggio interpretato dal defunto attore svedese Max von Sydow è uno “discriminatorio”. Ilsuldel 1980 (e che annovera tra i protagonisti anche la nostra Ornella Muti) è ...

