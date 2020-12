**Governo: Orlando, 'unici a parlare di crisi in piena pandemia'** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se abbiamo fiducia in Conte? Politicamente ci fidiamo degli accordi che riusciremo stringere e noi dobbiamo avere riscontro non solo da Conte... c'è un accordo sulle legge elettorale che non è stato bloccato da Conte ma da Italia Viva. Un chiarimento lo avevamo già chiesto noi ancora prima di Iv ma non riteniamo debba portare a un certo tipo di confronto che non fa bene a nessuno. Credo che siamo gli unici a parlare di crisi in piena pandemia". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se abbiamo fiducia in Conte? Politicamente ci fidiamo degli accordi che riusciremo stringere e noi dobbiamo avere riscontro non solo da Conte... c'è un accordo sulle legge elettorale che non è stato bloccato da Conte ma da Italia Viva. Un chiarimento lo avevamo già chiesto noi ancora prima di Iv ma non riteniamo debba portare a un certo tipo di confronto che non fa bene a nessuno. Credo che siamo glidiin". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno.

