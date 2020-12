Governo: Bellanova, ‘voto anticipato arma ricatto mal utilizzata’ (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “La minaccia, il ricatto, l’idea di brandire l’arma delle elezioni anticipate è mal utilizzata perchè non attiene a nessuno di quelli che ne hanno parlato ma a un custode che noi rispettiamo, il presidente della Repubblica, che sulla base di quello che detta la Costituzione si orienta”. Lo ha detto Teresa Bellanova a Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – “La minaccia, il, l’idea di brandire l’delle elezioni anticipate è mal utilizzata perchè non attiene a nessuno di quelli che ne hanno parlato ma a un custode che noi rispettiamo, il presidente della Repubblica, che sulla base di quello che detta la Costituzione si orienta”. Lo ha detto Teresaa Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

