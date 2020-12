**Governo: Bellanova, 'crisi? Italiani stiano tranquilli, Iv leale'** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Gli Italiani possono stare tranquilli, da parte nostra c'è un lavoro leale, un rapporto franco, per dare una soluzione ai a problemi di questo Paese". Lo ha detto Teresa Bellanova a Rainews24 rispondendo a una domanda sulla crisi di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Glipossono stare, da parte nostra c'è un lavoro, un rapporto franco, per dare una soluzione ai a problemi di questo Paese". Lo ha detto Teresaa Rainews24 rispondendo a una domanda sulladi governo.

LegaSalvini : ITALIA VIVA INSISTE: 'DIMISSIONI DI BELLANOVA E BONETTI GIÀ PRONTE' - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - Corriere : Bellanova e l’incontro di due ore con Conte: «La task force non c’è più, il premier ne... - TV7Benevento : Governo: Bellanova, 'voto anticipato arma ricatto mal utilizzata'... - Lo_Scoglionato : Corriere della Sera: Governo, Bellanova: «La task force non c'è più, Conte ne ha preso atto»....... E anche per que… -