Gli outfit delle donne del GfVip sono super fashion Sapete quanto costa l’abito di Giulia Salemi?

Leggi su virali.video

(Di martedì 22 dicembre 2020)è una modella, influencer e showgirl che si è fatta conoscere dal pubblico televisivo italiano negli ultimi anni per alcune partecipazioni a noti programmi tv, come Miss Italia nel 2014, Pechino Express dove partecipò con la madre e il Grande Fratello 3. Lavorare nel mondo dello spettacolo è stato, sin da bambina, il suo grande sogno. Volto molto noto anche al mondo dei gossip, glistati affibiati vari flirt ma quello che si conosce è sicuramente quello nato nella casa delcon Francesco Monte naufragato dopo pochi mesi. Foto: Instagram/Da novembreè entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip, dove all’interno ha trovato un amico di vecchia data, Tommaso Zorzi, con il quale pare abbia chiarito qualche ruggine che ...