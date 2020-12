Giuseppe Rossi: «L’amore per il calcio non muore mai. Sulla vittoria contro la Juve…» (Di martedì 22 dicembre 2020) Giuseppe Rossi è tornato a parlare ai microfoni di Zona Mista in onda su RTV38: queste le parole dell’ex giocatore della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato ai microfoni di Zona Mista in onda su RTV38, direttamente dagli States dove al momento gioca per il Real Salt Lake, Pepito è tornato a parlare soprattutto di una sua ex squadra: la Fiorentina che questa sera sarà impegnata contro la Juventus in campionato. FIORENTINA – «Tornare in Viola? Dove firmo? (ride, ndr). Per me è una seconda casa, mi sono innamorato e ci ho vissuto. C’è voglia di dimostrare alla gente che posso giocare, ma più che altro a me stesso. Sono pronto per qualsiasi sfida». COMMISSO – «Credo che sia dura per lui e per tutti noi tifosi vedere la Fiorentina con 11 punti. Sta cercando di fare tutto il possibile, dobbiamo avere tanta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)è tornato a parlare ai microfoni di Zona Mista in onda su RTV38: queste le parole dell’ex giocatore della Fiorentinaha parlato ai microfoni di Zona Mista in onda su RTV38, direttamente dagli States dove al momento gioca per il Real Salt Lake, Pepito è tornato a parlare soprattutto di una sua ex squadra: la Fiorentina che questa sera sarà impegnatala Juventus in campionato. FIORENTINA – «Tornare in Viola? Dove firmo? (ride, ndr). Per me è una seconda casa, mi sono innamorato e ci ho vissuto. C’è voglia di dimostrare alla gente che posso giocare, ma più che altro a me stesso. Sono pronto per qualsiasi sfida». COMMISSO – «Credo che sia dura per lui e per tutti noi tifosi vedere la Fiorentina con 11 punti. Sta cercando di fare tutto il possibile, dobbiamo avere tanta ...

