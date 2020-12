Giulia Salemi | look natalizio al GF Vip Ma ecco quanto costa il suo abito “pacco regalo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Al GF Vip Elisabetta Gregoraci continua a attirare attenzioni anche dallo studio del GF Vip con i suoipazzeschi ma va detto che le vippone rimaste nella Casa non sono per niente da meno. Come Sonia Lorenzini, che appena entrata ha subito fatto chiacchierare il pubblico per gli outfit costosissimi “copiati” a Chiara Ferragni. E poi, altra regina di stile, che alternacasual e sportivi di giorno e di sera si “trasforma”. A stretto giro la ex fidanzata di Francesco Monte e oggi influencer con un grosso seguito si è distinta tra le concorrenti per il suo stile impeccabile e ben studiato, fatto di abiti lucenti e tacchi a spillo in diretta, e curato dalla stylist delle celebrities Paola De Cegli. (Continua dopo la foto) In generale,ha subito dimostrato di avere una passione ...