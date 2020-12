Giulia De Lellis, spunta la foto da adolescente: scatti inediti, come non l’avevamo mai vista (Di martedì 22 dicembre 2020) Giulia De Lellis ha pubblicato nelle sue IG story alcuni scatti da adolescente insieme alla sua amica d’infanzia. Così non l’avevamo mai vista! E’ una delle influencer più famose in Italia: l’abbiamo conosciuta in un dating show ed oggi è una vera e propria icona nel mondo della moda e del beauty. Giulia De Lellis L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 22 dicembre 2020)Deha pubblicato nelle sue IG story alcunidainsieme alla sua amica d’infanzia. Così nonmai! E’ una delle influencer più famose in Italia: l’abbiamo conosciuta in un dating show ed oggi è una vera e propria icona nel mondo della moda e del beauty.DeL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ItaTvfan : quando vedo ex account dedicati a giulia de lellis e ora fanatici di Zorzi...capisci che l'evoluzione della specie… - LuciaRobynFusco : RT @Angi1601Ng: Le bimbe di Giulia del lellis non è che per caso ci aiutano a sbattere fuori la de grenet e la lorenzini ? Che le brasilian… - _aalli_ : RT @Angi1601Ng: Le bimbe di Giulia del lellis non è che per caso ci aiutano a sbattere fuori la de grenet e la lorenzini ? Che le brasilian… - Angi1601Ng : Le bimbe di Giulia del lellis non è che per caso ci aiutano a sbattere fuori la de grenet e la lorenzini ? Che le b… - MondoTV241 : #GiuliaDeLellis derubata: 'Non so veramente cosa pensare'. Ecco cosa è successo. -