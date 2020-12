Giugliano, il mercato anticipato a domani mercoledì 23 dicembre. Stessa decisione per il 30 (Di martedì 22 dicembre 2020) Giugliano. E’ stato anticipato a domani, mercoledì 23 dicembre, il mercato settimanale di via Pigna a Campopannone nell’area antistante allo stadio De Cristofaro. L’amministrazione comunale ha accolto infatti la richiesta delle associazioni di categoria Unioncap di Enzo Grillo, della Confesercenti, di Raffaele Arpaia e del delegato Raffaele Castellone. Una decisione presa per evitare l’affollamento del giovedì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020). E’ stato23, ilsettimanale di via Pigna a Campopannone nell’area antistante allo stadio De Cristofaro. L’amministrazione comunale ha accolto infatti la richiesta delle associazioni di categoria Unioncap di Enzo Grillo, della Confesercenti, di Raffaele Arpaia e del delegato Raffaele Castellone. Unapresa per evitare l’affollamento del giovedì L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Bukaniere : @Rob_inho_ Per non parlare delle prostitute ottuagenarie... Ma non penso più dalle parti di Giugliano (e per starci… - NotiziarioC : Gelbison, sul mercato un pezzo pregiato: salta l'affondo del Giugliano -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano mercato Giugliano, mercato rionale anticipato al mercoledì: si terrà domani 23 ed il 30 dicembre Il Meridiano News Giugliano, mercato rionale anticipato al mercoledì: si terrà domani 23 ed il 30 dicembre

GIUGLIANO – Il mercato rionale tradizionalmente previsto per il giovedì, durante le feste di Natale è stato anticipato al mercoledì. Per effetto della delibera prodotta dalla giunta comunale, d’accord ...

Afragolese, prime parole di Caso Naturale e Liccardo. Diesse Romano chiude il mercato in entrata

AFRAGOLA (NA). Pochi minuti fa presentati due nuovi innesti in casa Afragolese, il Presidente Niutta e il diesse Romano hanno ...

GIUGLIANO – Il mercato rionale tradizionalmente previsto per il giovedì, durante le feste di Natale è stato anticipato al mercoledì. Per effetto della delibera prodotta dalla giunta comunale, d’accord ...AFRAGOLA (NA). Pochi minuti fa presentati due nuovi innesti in casa Afragolese, il Presidente Niutta e il diesse Romano hanno ...