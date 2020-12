Giovanni Allevi sbarca su RaiPlay: «Il mio spirito sovversivo» (Di martedì 22 dicembre 2020) Giovanni Allevi lo mette in chiaro subito, come se fosse un avvertimento: «Parlerò molto lentamente, così riesco a pensare meglio a quello che devo dire. Spero non sia un problema». Nonostante la timidezza gli renda difficile parlare al telefono, il compositore dai capelli arruffati e dal sorriso contagioso non potrebbe essere più felice di così: Allevi in the Jungle, la docuserie sulla quale ha lavorato a partire dalla scorsa estate e che lo ha visto impegnato nella ricerca di un contatto con i cosiddetti buskers, gli artisti che hanno fatto della strada il loro palcoscenico, è disponibile su RaiPlay a partire dal 21 dicembre con i primi quattro episodi, ai quali seguiranno uno speciale di Natale ambientato a Milano e gli ultimi quattro appuntamenti, che saranno caricati sulla piattaforma il 28 gennaio. «Sono completamente coinvolto da questa nuova avventura» spiega Allevi dalla sua casa di Milano, ragionando sul tornare ad Ascoli dai genitori per trascorrere insieme il Natale. «Premesso che sono una persona estremamente timida e asociale, che non parlo mai con nessuno e ho difficoltà a stare al telefono, mi sono letteralmente lanciato in quest’impresa durante la pandemia» racconta Allevi aggiungendo che l’idea di Allevi in the Jungle ha cominciato a germogliare dentro di lui proprio nel pieno della prima ondata, quando era impegnato in una serie di dirette su Facebook dal titolo Gli incontri clandestini, un mix tra filosofia e pianoforte. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) Giovanni Allevi lo mette in chiaro subito, come se fosse un avvertimento: «Parlerò molto lentamente, così riesco a pensare meglio a quello che devo dire. Spero non sia un problema». Nonostante la timidezza gli renda difficile parlare al telefono, il compositore dai capelli arruffati e dal sorriso contagioso non potrebbe essere più felice di così: Allevi in the Jungle, la docuserie sulla quale ha lavorato a partire dalla scorsa estate e che lo ha visto impegnato nella ricerca di un contatto con i cosiddetti buskers, gli artisti che hanno fatto della strada il loro palcoscenico, è disponibile su RaiPlay a partire dal 21 dicembre con i primi quattro episodi, ai quali seguiranno uno speciale di Natale ambientato a Milano e gli ultimi quattro appuntamenti, che saranno caricati sulla piattaforma il 28 gennaio. «Sono completamente coinvolto da questa nuova avventura» spiega Allevi dalla sua casa di Milano, ragionando sul tornare ad Ascoli dai genitori per trascorrere insieme il Natale. «Premesso che sono una persona estremamente timida e asociale, che non parlo mai con nessuno e ho difficoltà a stare al telefono, mi sono letteralmente lanciato in quest’impresa durante la pandemia» racconta Allevi aggiungendo che l’idea di Allevi in the Jungle ha cominciato a germogliare dentro di lui proprio nel pieno della prima ondata, quando era impegnato in una serie di dirette su Facebook dal titolo Gli incontri clandestini, un mix tra filosofia e pianoforte.

