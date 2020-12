Giochetti del ca** | psicopatica Lite furibonda al Gf Vip | la De Grenet a rischio squalifica | contro la Orlando la più pesante delle accuse

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Volano gli stracci. Tele-rissa al Grande Fratello Vip tra Stefaniae Samantha De(da poco entrata nella casa). Il motivo? Ovviamente futile. E sembra di rivedere unaormai famosa per lo scolapasta (in una storica edizione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini). Stavolta si litiga per qualche goccia e per una teglia. “Se lei sta giocando, io non sto giocando. C'è mio figlio che mi guarda da casa. Se vuoi fare idelo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da unasul niente, o su quello che non esiste, non mi sta bene”, dice la Deche mette in guardia la. Non c'è feeling, ma c'è attrito vero. Scintille. Ma la Rete dopo ...