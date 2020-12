Ginevra Lamborghini, il dubbio che la perseguita: cos’è successo? (Di martedì 22 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini, amatissima e molto seguita cantante ed ereditiera, ha un dubbio che la perseguita: ecco cos’è successo G. Lamborghini, Fonte foto: Instagram (@ Ginevra. .Lamborghini)Ginevra Lamborghini continua a far parlare di sé e dopo il suo rifiuto al ‘Grande Fratello Vip‘ i fan hanno continuato a discutere, ma questa volta l’ereditiera ha un dubbio che la perseguita: ecco cos’è successo. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la sorella di Elettra, anche se ha sostenuto un ottimo provino per entrare al reality show, la sua candidatura non è stata poi accettata. Il motivo della scelta da parte della ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020), amatissima e molto seguita cantante ed ereditiera, ha unche la: eccoG., Fonte foto: Instagram (@. .continua a far parlare di sé e dopo il suo rifiuto al ‘Grande Fratello Vip‘ i fan hanno continuato a discutere, ma questa volta l’ereditiera ha unche la: ecco. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la sorella di Elettra, anche se ha sostenuto un ottimo provino per entrare al reality show, la sua candidatura non è stata poi accettata. Il motivo della scelta da parte della ...

zazoomblog : Ginevra Lamborghini colpisce: svelato un curioso retroscena sul Natale - #Ginevra #Lamborghini #colpisce: - Vincenz02550520 : RT @myunwittyself: Elettra Lamborghini alla notte di Capodanno e Ginevra Lamborghini sfanculata perché di copie ne abbiamo avute già ?? #… - myunwittyself : Elettra Lamborghini alla notte di Capodanno e Ginevra Lamborghini sfanculata perché di copie ne abbiamo avute già ??… - HedaLexaIsBack : Raga ma in tutto questo...non doveva entrare anche Ginevra Lamborghini??? What happened? #gfvip - TRASHPERSON18 : SECONDO DIVERSE FONTI A COMPLETARE IL CAST DEL GF VIP 5 SARÀ MARIO SERPA IN SOSTITUZIONE DI ALEX DI GIORGIO E GINEV… -