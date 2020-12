Gillette Bomber Cup | i risultati finali della competizione!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tutti ie la classifica al termineCup edizione 2020 Si è disputata ieri, 21 dicembre, la sesta ed ultima giornataCup 2020, andiamo a vedere insieme quali sono stati ie la classifica che ne è scaturita. Nei primi giorni di sfide le squadre avevano dato vita ad una lotta combattuta, ed i punti a separarle in classifica non erano molti. 20 team professionisti si sono contesi l’appetitoso montepremi di 16000 euro. Le squadre coinvolte sono tra le più importanti del panorama italiano: oltre agli Outplayed, campioni in carica, troviamo organizzazioni quali Notorius Legion, MCES Italia, Cyberground Gaming e Qlash. Andiamo a vedere chi ha avuto la meglio! In seguito ...