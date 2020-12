Giffoni50-Winter Edition | dal 26 la prima edizione natalizia online del festival

(Di martedì 22 dicembre 2020) Entrerà nel clou da sabato 26 dicembre, lada vivere. Un progetto nuovo, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult, con l’obiettivo di restare al fianco della community anche in questi giorni di festa. Dopo il successo dei primi special event e webinar lanciati nelle scorse settimane, ilprosegue con un programma da non perdere: fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento, mentre oltre 30 ospiti incontreranno ...

Si svolgerà a Natale la quarta tranche del festival di Giffoni, in chiave digitale: fino al 30 dicembre masterclass ed eventi speciali, film in concorso, concerti, show e incontri rivolti a ragazzi e ...Non solo cinema: a questo nuovo appuntamento invernale del Giffoni non poteva mancare la musica, con Casadilego (fresca vincitrice di X Factor), Stash (neo papà e voce dei The Kolors) e Max Pezzali. Q ...