Gianni Rivera: "Tavecchio mi voleva come ct della Nazionale ma Uefa disse di no" (Di martedì 22 dicembre 2020) "Tavecchio mi voleva come ct della Nazionale ma non avevo il titolo per allenare". Ospite a 'Tiki Taka', Gianni Rivera ha raccontato un retroscena degli anni di presidenza di Carlo Tavecchio. L'ex Golden Boy è stato ad un passo dal guidare la Nazionale italiana: "Avevo fatto due corsi da allenatore ma mi mancava l'ultimo – ha detto Rivera -. Tavecchio chiese anche al presidente dell'Uefa di darmi il tesserino di allenatore professionista ma Ceferin rispose che non poteva concedermelo. Così ho deciso di fare il corso finale a Coverciano e ora sono a disposizione". Ora, dunque, si prospetta un futuro da tecnico: "Giocavo perché mi divertiva e l'unica cosa che mi interessava era andare ..."

