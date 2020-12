GFVip, urla contro la Salemi fuori dalla casa: “Sfascia coppie”. Giulia piange, Pierpaolo interviene (VIDEO) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Giulia Salemi si è trovata ad assistere ad una scena al quanto imbarazzante nella casa del GFVip: dei fan fuori le hanno urlato contro Sembra proprio che Giulia Salemi non riesca a trovare pace. La giovane gieffina, ancora una volta si trova a lottare tra la mente e il cuore. Nelle ultime settimane si L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 23 dicembre 2020)si è trovata ad assistere ad una scena al quanto imbarazzante nelladel: dei fanle hannotoSembra proprio chenon riesca a trovare pace. La giovane gieffina, ancora una volta si trova a lottare tra la mente e il cuore. Nelle ultime settimane si L'articolo Curiosauro.

marikaj28 : RT @Smilzahh: A MEZZANOTTE VOGLIO LA REGIA CHE URLA AUGURI QUEEEEN #GFVIP - Smilzahh : A MEZZANOTTE VOGLIO LA REGIA CHE URLA AUGURI QUEEEEN #GFVIP - MeryAnnie4 : Samantha è davvero una persona infelice per fare certe affermazioni. QUANTO GODRÓ LUNEDÌ NEL VEDERE LA NOSTRA QUEEN… - pandators : croccantino che urla PRECISAMENTE UN DERMATOLOGO ERA GIACOMO URTIS nuova cosa preferita #GFVIP - lacucinadipenny : @Manuel_Real_Off Tesoro tu fai troppo pilates! Sei stressato. Fai come noi, URLA LA SQUALIFICA PER SAMANTHA DE GREN… -