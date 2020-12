GFVIP, Elisabetta Gregoraci incoraggia Pierpaolo Petrelli: il messaggio della showgirl (Di martedì 22 dicembre 2020) Puntata prefestiva per il GFVIP che secondo alcuni rumors non andrà in onda a Natale e neanche alla fine dell’anno come da programma, nonostante i concorrenti siano in diretta h24 sulle reti Mediaset. Tra canti, doni, e messaggi d’auguri decisamente discutibili Alfonso Signorini ha trattato con gli inquilini della casa di Cinecittà alcune tematiche centrali. I veterani, che sono parte del reality da più di tre mesi, stanno accusando qualche colpo di stanchezza, la monotonia quotidiana comincia a pesare e anche ad innervosire. Momenti cult della settimana sicuramente il disagio psicologico mostrato da Tommaso Zorzi che aveva deciso di andare via per poi ripensarci, le insicurezze di Adua Del Vesco manifestate contro il fidanzato e infine le riflessioni di Pierpaolo Petrelli che è tornato a pensare ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Puntata prefestiva per ilche secondo alcuni rumors non andrà in onda a Natale e neanche alla fine dell’anno come da programma, nonostante i concorrenti siano in diretta h24 sulle reti Mediaset. Tra canti, doni, e messaggi d’auguri decisamente discutibili Alfonso Signorini ha trattato con gli inquilinicasa di Cinecittà alcune tematiche centrali. I veterani, che sono parte del reality da più di tre mesi, stanno accusando qualche colpo di stanchezza, la monotonia quotidiana comincia a pesare e anche ad innervosire. Momenti cultsettimana sicuramente il disagio psicologico mostrato da Tommaso Zorzi che aveva deciso di andare via per poi ripensarci, le insicurezze di Adua Del Vesco manifestate contro il fidanzato e infine le riflessioni diche è tornato a pensare ...

acceber_beki : RT @magicawaitsforu: Dayane: hai sentito cosa ha detto Elisabetta? Che io dico una cosa e poi cambio idea? Cioè cosa?? NO MA INFATTI NON È… - vittorio1232 : Pierpaolo confuso? Io lo vedo solo un falso ad oggi.... elisabetta con te sempre e comunque!!! #gfvip #gregorelli - QuotidianPost : GFVIP, Elisabetta Gregoraci incoraggia Pierpaolo Petrelli: il messaggio della showgirl - fdacisab : Elisabetta Gregoraci sei una DONNA fantastica. Così fiera di averti sostenuta dal primo giorno, anche quando tutti… - vitaddimme : RT @kiarafaz1: Francesco:'Chi è Rosmello?' Gaia:'Ma come chi è?' Elisabetta:'Ma sei stato nella casa con noi?' Sempre sul pezzo Oppini ??… -