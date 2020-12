GF Vip, tutti pazzi di Mario Ermito ed è solo l’inizio dell’esperienza al reality (Di martedì 22 dicembre 2020) Mario Ermito ha fatto il suo ingresso venerdì scorso nella casa e ha già conquistato tutte e tutti Quando ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà, Mario Ermito è stato ben accolto dagli altri vip. Molti li conosceva già. Proprio come ha raccontato la new entry. Adesso – nella puntata andata in onda ieri – Alfonso Signorini ha mandato in onda delle clip che svelano degli ‘inciuci’ tra Mario e Sonia Lorenzini e tra l’attore e la collega Rosalinda Cannavò che ha subito precisato che tra loro non c’è stato mai niente. Infatti Rosalinda ha molto apprezzato l’ingresso del ragazzo all’interno della casa, come pure le altre concorrenti. Tra Mario e Rosalinda – sul set insieme per una fiction – c’è stata una colazione insieme, dove Mario – ammette – si ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020)ha fatto il suo ingresso venerdì scorso nella casa e ha già conquistato tutte eQuando ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà,è stato ben accolto dagli altri vip. Molti li conosceva già. Proprio come ha raccontato la new entry. Adesso – nella puntata andata in onda ieri – Alfonso Signorini ha mandato in onda delle clip che svelano degli ‘inciuci’ trae Sonia Lorenzini e tra l’attore e la collega Rosalinda Cannavò che ha subito precisato che tra loro non c’è stato mai niente. Infatti Rosalinda ha molto apprezzato l’ingresso del ragazzo all’interno della casa, come pure le altre concorrenti. Trae Rosalinda – sul set insieme per una fiction – c’è stata una colazione insieme, dove– ammette – si ...

