GF Vip | Tommaso Zorzi e la dichiarazione a Francesco Oppini nel cuore della notte | come era diventato

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il legame traè stato probabilmente una delle storie più appassionanti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e, anche con l’uscita del figlio di Alba Parietti dalla casa, non sono ancora finiti i riferimenti a lui, tanto che Tommy ha appena fatto una vera e proprianei suoi confronti… Ma cosa avrà mai detto? LEGGI ANCHE: —mostra la lettera dinella diretta Instagram: ecco il momentoè rimasto davvero neldiche, dopo l’ultima puntata del GF Vip, ha fatto unanei suoi confronti. Foto: per gentile ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - cestlaviemacher : RT @impasticcata: quando ci sono ospiti vip le uniche certezze sono tommaso che c’ha litigato e dayane che manco li conosce #gfvip https://… - jelly_barbriela : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è Mario Ermito nemico di Tommaso Zorzi - LuniVale : RT @tommizeta_: Alfonso: 'il primo vip salvo è.. TOMMASO!' Francesco: 'UOOOOO' No ma Ok Fra #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

Gaia Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 insieme a suo fratello Tommaso Zorzi, un po’ come accaduto, seppur in modi diversi, per Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta? Al momento il tutto è e rimane ...L’uscita di Francesco Oppini dalla casa del GF Vip continua a far soffrire Tommaso Zorzi che, nella notte, gli ha fatto una dichiarazione ...