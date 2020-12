GF Vip, Mario Ermito conquista tutti e rivela l’interesse per una concorrente (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultimo entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Mario Ermito ha già attirato su di sé l’attenzione. L’attore, che ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa venerdì scorso, ha ricevuto una gradita accoglienza da parte degli inquilini della casa. Con alcuni di loro, inoltre, ha avuto contatti al di fuori del reality. Stiamo parlando … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultimo entrato nella casa del Grande Fratello Vip,ha già attirato su di sé l’attenzione. L’attore, che ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa venerdì scorso, ha ricevuto una gradita accoglienza da parte degli inquilini della casa. Con alcuni di loro, inoltre, ha avuto contatti al di fuori del reality. Stiamo parlando … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

