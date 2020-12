GF Vip | la De Grenet attacca la Ruta | nuovo scontro

Leggi su solodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020) Le “governanti” della casa del Grande fratello Vip Samantha Dee Maria Teresase ne sono dette di tutti i colori in settimana e durante la diretta del GF hanno avuto modo di confrontarsi. Nella casa del Grande Fratello Vip come in ogni famiglia che si rispetti i litigi non si risparmiano. Tra Samantha e Maria Teresa è guerra all’ultima extension, come ha dichiarato il conduttore Alfonso signorini Articolo completo: dal blog SoloDonna