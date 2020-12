‘Gf Vip 5’, nervi tesissimi tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet che provano a chiarirsi ma… (Di martedì 22 dicembre 2020) Risale a poche ore fa il litigio tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Le due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno avuto un’accesa discussine per colpa di punti di vista differenti sulla gestione delle faccende domestiche. Il modo utilizzato da Stefania per asciugare i piatti, infatti, non è passato inosservato alla De Grenet che le ha consigliato di farli scolare su di una teglia per evitare di bagnare i canovacci a fuori di cercare di eliminare tutta l’acqua. Tra le due è scoppiato quindi un botta e risposta al veleno e Samantha, confidandosi poi con alcuni inquilini, ha definito la Orlando ‘psicopatica’. Qualcuno dall’esterno ha pensato bene di urlare quanto successo affinché Stefania sapesse delle ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 dicembre 2020) Risale a poche ore fa il litigio traDe. Le due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno avuto un’accesa discussine per colpa di punti di vista differenti sulla gestione delle faccende domestiche. Il modo utilizzato daper asciugare i piatti, infatti, non è passato inosservato alla Deche le ha consigliato di farli scolare su di una teglia per evitare di bagnare i canovacci a fuori di cercare di eliminare tutta l’acqua. Tra le due è scoppiato quindi un botta e risposta al veleno e, confidandosi poi con alcuni inquilini, ha definito la‘psicopatica’. Qualcuno dall’esterno ha pensato bene di urlare quanto successo affinchésapesse delle ...

