‘Gf Vip 5’ | ecco gli ascolti della ventottesima puntata!

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lapuntata del Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti alla tv 3.383.000 spettatori con uno share del 20.6%. Complice una scarsa concorrenza nella settimana delle feste, il reality di Alfonso Signorini tra sorprese, canti e balli tutti a tema natalizio ha portato a casa un buon risultato nonostante una puntata abbastanza fiacca e priva di argomenti scottanti. Su RaiUno il film Non ci resta che il crimine si è fermato a 2.936.000 spettatori con uno share del 12.3%, seguito da Report che ogni settimana tiene botta tra i colossi, ieri sera ha totalizzato 2.620.000 spettatori con il 10.4%. Il prossimo appuntamento con i concorrentiCasa più spiata d’Italia adesso è per lunedì 28 dicembre dato che venerdì 25, essendo Natale, non ci sarà la puntata. Curiosi di vedere come trascorreranno le festività tra le mura di Cinecittà? Voi cosa ...