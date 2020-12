Germania, oltre 19mila contagi e 731 morti. “Altamente probabile che la variante inglese sia già qui” (Di martedì 22 dicembre 2020) Come decine di altri Paesi, la Germania ha deciso di fermare i collegamenti col Regno Unito. E ha stabilito che il blocco durerà fino al 6 gennaio, mentre il Robert Koch Institut ritiene “Altamente probabile” che la mutazione inglese sia già arrivata nel Paese, che è in lockdown dal 16 dicembre. Nonostante le restrizioni, la situazione epidemiologica resta su livelli di allerta, con 19.528 nuovi casi di coronavirus e 731 decessi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 16.643 contagi e 226 morti registrati ieri e del record di oltre 30mila casi di venerdì scorso. L’incidenza del virus in Germania su 100 mila abitanti in sette giorni ha toccato il valore massimo di 197,6 nuovi contagiati (la soglia che ci si è dati è 50). Con i nuovi dati il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Come decine di altri Paesi, laha deciso di fermare i collegamenti col Regno Unito. E ha stabilito che il blocco durerà fino al 6 gennaio, mentre il Robert Koch Institut ritiene “” che la mutazionesia già arrivata nel Paese, che è in lockdown dal 16 dicembre. Nonostante le restrizioni, la situazione epidemiologica resta su livelli di allerta, con 19.528 nuovi casi di coronavirus e 731 decessi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 16.643e 226registrati ieri e del record di30mila casi di venerdì scorso. L’incidenza del virus insu 100 mila abitanti in sette giorni ha toccato il valore massimo di 197,6 nuoviati (la soglia che ci si è dati è 50). Con i nuovi dati il ...

