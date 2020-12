Gazzetta | Juventus-Napoli | ipotesi 13 gennaio E la Coppa Italia slitta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia, si dovrà trovare una data per far giocare. Al momento, scrive Ladello Sport, l’più concreta è quella di giocare il 13e spostare gli impegni didelle due squadre. A questo punto bisognerà trovare uno “slot” per la sfida e si fa strada l’di giocare il 13rinviando le partite diche vedono coinvolte le due squadre, a una settimana dal duello di Superin programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'articolo ilsta.

La settimana dopo si giocherà la Supercoppa Dopo l'accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia, si dovrà trovare una data per far giocare Juventus–Napoli. Al momento, scrive La Gazzetta ...