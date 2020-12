Gattuso non firma il rinnovo: a Napoli torna il fantasma di Maurizio Sarri (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Fino a qualche settimana fa Gennaro Gattuso e il Napoli erano davvero a un passo dal rinnovo del contratto. Oggi qualcosa è cambiato e non si riesce a trovare l’intesa su tutti i punti in discussione. Da oltre un mese l’allenatore e il presidente De Laurentiis sarebbero prossimi alla firma del contratto ma qualcosa ancora non quadra. Oggi l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ scrive che la firma non arriva per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus. “La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. Anche perché non c’è solo in ballo il contratto di Gattuso ma anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Fino a qualche settimana fa Gennaroe ilerano davvero a un passo daldel contratto. Oggi qualcosa è cambiato e non si riesce a trovare l’intesa su tutti i punti in discussione. Da oltre un mese l’allenatore e il presidente De Laurentiis sarebbero prossimi alladel contratto ma qualcosa ancora non quadra. Oggi l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ scrive che lanon arriva per cavilli legati a diritti d’immagine e bonus. “Lanon è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. Anche perché non c’è solo in ballo il contratto dima anche altri sette-otto che riguardano gli uomini del suo staff, a cominciare da quello del suo ...

MassimoCaputi : #Gattuso ha ragione, ma purtroppo non tutti gli arbitri hanno lo spessore per fingere di non sentire e di capire le… - FBiasin : Può capitare che un arbitro non particolarmente permaloso si lasci scivolare addosso un “vai a ca…”: finge di non a… - cn1926it : Rinnovo #Gattuso, il tecnico non ha ancora firmato per cavilli legati ai diritti d’immagine e bonus - grazia_noviello : @napolista Quindi non c'è poi tutta questa semplicità, l 'allenatore operaio con stipendio da metalmeccanico a diff… - HManuhiri : @NapoliVertical @napolista Gattuso in fase di non possesso si schiera a volte con il 4-1-4-1 altre volte con il 4-4… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso non Gattuso non parla dopo Lazio-Napoli: “Ha ancora problemi all’occhio” Sport Fanpage Diritti d’immagine e i bonus: i motivi per cui Gattuso non ha ancora firmato il rinnovo

La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. Si parla del rinnovo di Rino Gattuso sull'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega i ...

"Milan, è Llorente il vice Ibra: il Napoli lo libera gratis"

Secondo quanto riferito da As, l'attaccante spagnolo ex Juve, fuori dal progetto tecnico di Gattuso, potrebbe vestirsi di rossonero nel prossimo gennaio: sul calciatore ci sarebbero anche Sampdoria e ...

La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’Epifania. Si parla del rinnovo di Rino Gattuso sull'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega i ...Secondo quanto riferito da As, l'attaccante spagnolo ex Juve, fuori dal progetto tecnico di Gattuso, potrebbe vestirsi di rossonero nel prossimo gennaio: sul calciatore ci sarebbero anche Sampdoria e ...