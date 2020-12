Gasperini si dimentica di Gomez | «Abbiamo tante soluzioni davanti» | ma non cita il Papu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Gian Pieronon ha menzionato iltra leoffensive dell’Atalanta Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato delleoffensive della sua squadra nonndo però ile alimentando così le voci di crisi. «Ballottaggi in attacco? È una scelta che devo fare oggi alla ripresa degli allenamenti, è una partita vicina a quella con la Roma. Ilicic, Muriel, Malinovskyi, Miranchuk, Zapata,tanti giocatori». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Atalanta, Gasperini dimentica Gomez: 'Giocatori concentrati sul campo, ultimi risultati notevoli' - FcInterNewsit : Atalanta, Gasperini dimentica Gomez: 'Giocatori concentrati sul campo, ultimi risultati notevoli' - toMMilanello : È tornata l’Atalanta! Sberla pazzesca alle ambizioni della Roma, che passa in vantaggio ma subisce l’ira della ban… - AmoBergamo : #Bergamo Gasperini dimentica le polemiche: «Quello di stasera con la Juve è un grande risultato» - RonchiEnnio : #ATALANTA Gasperini dimentica le polemiche: «Quello di stasera con la Juve è un grande risultato» -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini dimentica

Fcinternews.it

Gian Piero Gasperini non ha menzionato il Papu Gomez tra le soluzioni offensive dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha parlato ...ROMA CAGLIARI PROBABILI FORMAZIONI - L'imperativo è ripartire subito dopo la brutta batosta subita domenica in casa dell'Atalanta: la ...