Gasperini | “La squadra è concentrata sul campo Il mercato? Dobbiamo lavorare su quello che abbiamo”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della trasferta di Bologna. Queste le sue parole: "La sconfitta dello scorso anno? È stata una partita particolare, avevamo avuto delle occasioni. Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà attenzione, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti. Gosens? "Non penso sia sottovalutato, gioca anche in Nazionale. Già questo è un biglietto da visita per ciò che sta facendo in campionato, per i gol che realizza. Nel suo ruolo è uno dei migliori. Le scelte di domani? C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto fuori Malinovskyi, Ilicic, Pasalic. Ora li stiamo recuperando tutti. Miranchuk è disponibile. Col recupero di questi giocatori abbiamo più possibilità, io ho cercato sempre di ...

