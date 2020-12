Games With Gold: Xbox annuncia i giochi gratis di gennaio e ci sono alcune chicche niente male (Di martedì 22 dicembre 2020) Microsoft ha annunciato la sua gamma di giochi gratuiti per gli abbonati Xbox Live Gold a gennaio 2021 e anche per il prossimo mese ce n'è per tutti i gusti. Vediamo insieme quali sono: Little Nightmares (Xbox One) - disponibile dal 1° al 31 gennaio "Immergiti nell'atmosfera tenebrosa di Little Nightmares, un'avventura singolare che farà venir fuori le tue paure dell'infanzia! Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto... In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un'area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Microsoft hato la sua gamma digratuiti per gli abbonatiLive2021 e anche per il prossimo mese ce n'è per tutti i gusti. Vediamo insieme quali: Little Nightmares (One) - disponibile dal 1° al 31"Immergiti nell'atmosfera tenebrosa di Little Nightmares, un'avventura singolare che farà venir fuori le tue paure dell'infanzia! Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un'enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto... In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un'areain cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via ...

spaziogames : #GamesWithGold per #Xbox cambia marcia da gennaio 2021? - Eurogamer_it : Annunciati gli #Xbox Games With Gold di gennaio. - PlayTrucos : Xbox Live Games With Gold rende due nuovi giochi gratuiti per un periodo di tempo limitato – Unfold times - shoppointy : GAMES WITH GOLD DICEMBRE 2020 : ECCO I TITOLI GRATIS PER GLI ABBONATI A XBOX LIVE GOLD -