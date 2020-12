Gad Lerner e il successo del calendario di Mussolini: «Dopo il libro di Vespa, non stupisce» (Di martedì 22 dicembre 2020) Polemica lanciata da Gad Lerner sul calendario Mussolini, ma che in realtà abbraccia più il ruolo del giornalismo italiano quando è costretto a fare i conti con il fascismo. L’editorialista che collabora al momento con Il Fatto Quotidiano, infatti, si è dichiarato niente affatto stupito del grande successo del calendario di Benito Mussolini che è stato realizzato dal negozio Ferlandia di Predappio (luogo d’origine del dittatore) e che accompagnerà le giornate di diversi acquirenti nel corso del 2021. LEGGI ANCHE > Salvini vuole che i telegiornali diano la notizia dei guariti e non dei nuovi contagi calendario Mussolini, la reazione di Gad Lerner In un’intervista all’AdnKronos, infatti, Gad Lerner ha affermato: «Non ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 dicembre 2020) Polemica lanciata da Gadsul, ma che in realtà abbraccia più il ruolo del giornalismo italiano quando è costretto a fare i conti con il fascismo. L’editorialista che collabora al momento con Il Fatto Quotidiano, infatti, si è dichiarato niente affatto stupito del grandedeldi Benitoche è stato realizzato dal negozio Ferlandia di Predappio (luogo d’origine del dittatore) e che accompagnerà le giornate di diversi acquirenti nel corso del 2021. LEGGI ANCHE > Salvini vuole che i telegiornali diano la notizia dei guariti e non dei nuovi contagi, la reazione di GadIn un’intervista all’AdnKronos, infatti, Gadha affermato: «Non ...

Il boom di vendite del calendario dedicato a Benito Mussolini ha scatenato le ire del giornalista Gad Lerner, il quale non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi contro Bruno Vespa oltre che ...

Molta amarezza, dunque, ma nessuno stupore". Gad Lerner commenta così il boom di vendite del calendario del duce realizzato a Predappio. "Chi considera siano solo vicende del passato dimentica come ...

Il boom di vendite del calendario dedicato a Benito Mussolini ha scatenato le ire del giornalista Gad Lerner, il quale non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi contro Bruno Vespa oltre che ...