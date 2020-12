Future USA cauti in attesa di Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA proseguono gli scambi all’insegna della cautela, dopo il via libera del Congresso al nuovo piano di stimoli e sull’onda delle preoccupazioni per la Brexit ed il Covid. Sul fronte macroeconomico, sono state da poco pubblicate le stime sul PIL del 3° trimestre atteso in forte recupero ed oltre attese grazie soprattutto al rafforzamento dei consumi. Nel pomeriggio sarà diffuso un aggiornamento sulla fiducia dei consumatori e sulla vendita di case esistenti. Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,03% a 30.103 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,18% a 3.692 punti. Stessa impostazione cauta per il Nasdaq a 12.747 (+0,50%).