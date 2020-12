Furto di gasolio in Valle Caudina, arrestate due persone (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Nel primo pomeriggio, i militari della Stazione dei carabinieri di Airola e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Montesarchio, a seguito di richiesta telefonica pervenuta al “112” intervenivano in località Madonna della Neve ad Airola in quanto era scattato l’allarme posto presso l’impianto di diffusione radiotelevisiva. Gli operanti, giunti prontamente sul posto, sorprendevano due soggetti che, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, rimuovendo il lucchetto con una tronchese, si erano introdotti all’interno dell’area e si erano appropriati di 1500 litri di gasolio che erano custoditi all’interno di una cisterna interrata. Il gasolio asportato era stato poi riversato a mezzo di una pompa in due serbatoi posti all’interno di un furgone risultato essere stato noleggiato in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Nel primo pomeriggio, i militari della Stazione dei carabinieri di Airola e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Montesarchio, a seguito di richiesta telefonica pervenuta al “112” intervenivano in località Madonna della Neve ad Airola in quanto era scattato l’allarme posto presso l’impianto di diffusione radiotelevisiva. Gli operanti, giunti prontamente sul posto, sorprendevano due soggetti che, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, rimuovendo il lucchetto con una tronchese, si erano introdotti all’interno dell’area e si erano appropriati di 1500 litri diche erano custoditi all’interno di una cisterna interrata. Ilasportato era stato poi riversato a mezzo di una pompa in due serbatoi posti all’interno di un furgone risultato essere stato noleggiato in ...

