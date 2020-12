Furti nelle abitazioni nel vesuviano: arrestate 4 persone (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone, gravemente indiziate di due Furti ed un tentato furto avvenuti presso abitazioni private in Ottaviano e Sant’Anastasia nel mese di ottobre 2019. Le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola hanno ricostruito le dinamiche dei Furti, realizzati grazie all’utilizzo di particolari attrezzature. Nel corso del furto nel comune di Ottaviano, gli indagati sono riusciti ad asportare un’intera cassaforte contenente denaro contante e oggetti preziosi, ma i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori grazie agli elementi indiziari raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza, oltre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di 4, gravemente indiziate di dueed un tentato furto avvenuti pressoprivate in Ottaviano e Sant’Anastasia nel mese di ottobre 2019. Le indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola hanno ricostruito le dinamiche dei, realizzati grazie all’utilizzo di particolari attrezzature. Nel corso del furto nel comune di Ottaviano, gli indagati sono riusciti ad asportare un’intera cassaforte contenente denaro contante e oggetti preziosi, ma i carabinieri sono riusciti a risalire agli autori grazie agli elementi indiziari raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza, oltre ...

Ottaviano (Na) – I carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone, gravemente indiziate di due furti ...

Due ragazze di 20 anni rubano capi sportivi da Cisalfa. Bloccate dai carabinieri

Due giovani ventenni residenti nell’Altovicentino sono state formalmente denunciare per furto in relazione ad un episodio risalente ai primi di dicembre, avvenuto all’interno del centro commerciale ...

