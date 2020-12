“Furbetti del cartellino” | sospesi 5 dipendenti Inps a Reggio Calabria | dal caffè al bar fino alla spesa al supermercato durante orari di lavoro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Andavano a passare il tempo al bar, a fare laalo al magazzino agricolo, accompagnavano i figli a scuola e lavavano la macchina all’autolavaggio. Queste erano le attività che alcunia Caulonia, in provincia di, svolgevanol’o di, secondo un’inchiesta della procura di Locri. Per questo i carabinieri dihanno sospeso dall’esercizio del pubblico servizio cinque. I “del” non solo timbravano e poi si allontanavano dal posto di, ma in molte occasioni facevano registrare da colleghi compiacenti, a cui puoi avrebbero ...