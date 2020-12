Furbetti dei ristori | bloccati 150 mila euro Sequestrate più di 491 mila mascherine

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il colonnello Mario Salerno, comandante della Finanza: «Oltre 4.200 verifiche per i negozi aperti». «A Orio corsa all’esportazione di valuta per mettere al sicuro i propri guadagni: intercettati 3 milioni non dichiarati»