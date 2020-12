Fuori dalla Manovra il Fondo per l’assistenza alle vittime di violenza

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – “L’emendamento che ho presentato al bilancio, che prevede l’istituzione di un Fondo per l’assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, non è stato approvato. Anche questa volta uno strumento concreto e reale, che avrebbe potuto aiutare fin da subito le donne vittime di violenza è stato messo da parte”. Cosi’ in un comunicato stampa la deputata Veronica Giannone del Gruppo Misto. “Il fondo, per come e’ stato strutturato- spiega la deputata- avrebbe coperto a 360 gradi le vittime di violenza, garantendo l’assistenza legale a spese dello Stato non soltanto per la fase giudiziale del processo penale, ma anche nella fase delle indagini preliminari e, soprattutto, in ambito civile, sia in fase di giudizio che in fase di consulenza preliminare. Una sorta di copertura per tutte le casistiche che non rientrano nel gratuito patrocinio. Tra l’altro in alcune regioni virtuose sono già attivi progetti che prevedono forme di assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza, proprio il Lazio ha recentemente approvato un Protocollo d’Intesa per definire il ‘Patrocinio legale’ in favore delle donne vittime di violenza , senza limiti d’eta’ e che non dispongono di un reddito sufficiente ad assicurarsi un’adeguata difesa”.